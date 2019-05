POL-Bremerhaven: Waschmaschine brennt

Polizei Bremerhaven

Eine defekte Waschmaschine war nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei die Ursache für einen Wohnungsbrand in der Georg-Seebeck-Straße Ecke Georgstraße.

Am Freitagvormittag, gegen 11.30 Uhr, wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in der Georg-Seebeck-Straße gerufen. Bei ihrem Eintreffen stellten sie eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im 2. Stockwerk fest. Die 56-jährige Bewohnerin wurde von der Feuerwehr aus der Wohnung geborgen und nach Erstversorgung mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Gegen 11.45 Uhr hatte die Feuerwehr das Feuer gelöscht und die Wohnung wurde gelüftet. Nach ersten Ermittlungen durch die Polizei war in der Küche eine Waschmaschine durch technischen Defekt in Brand geraten. Die Wohnung ist durch starke Verrußung vorerst nicht bewohnbar. Für die Zeit der Löscharbeiten wurde die Georg-Seebeck-Straße bis gegen 12.15 Uhr gesperrt.

