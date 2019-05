Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Brand in der Dieselstraße

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde der Polizei und der Feuerwehr ein Brand in der Dieselstraße gemeldet. Als die Einsatzkräfte zum Brandort fuhren, konnten sie schon von weitem einen hellen Feuerschein wahrnehmen. Auf dem Firmengelände brannte es im hinteren Teil. Eine große Halle, Unterstände, Fahrzeuge und Garagen standen in Flammen. Die Feuerwehr nahm die Brandbekämpfung vor, die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab. Personen befanden sich offenbar nicht mehr auf dem Gelände. Durch das Feuer entstanden erhebliche Sachschäden, deren Ausmaße noch ermittelt werden müssen. Teile einer großen Halle mussten mit Unterstützung des THW abgetragen werden. Die Brandursachenermittler der Polizei haben ihre Arbeit bereits aufgenommen. Eine genauere Untersuchung des Brandortes ist aber erst möglich, wenn er ausgekühlt und auch gefahrlos zu betreten ist. Somit kann zur Brandursache zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell