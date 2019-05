Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunkener Lkw-Fahrer

Bremerhaven (ots)

Ein 31 Jahre alter Lkw-Fahrer hat am späten Freitagabend in einer Tankstelle an der Frederikshavner Straße einen Diebstahl begangen, weil an ihn wegen seines Trunkenheitsgrades kein Alkohol mehr verkauft wurde. Die herbeigerufene Polizei nahm ihm dann auch noch die Schlüssel für seinen Lkw ab. Zeugen schilderten den Beamten, dass der 31-Jährige seit den Morgenstunden mit seinem Lkw auf dem Parkplatz parkte. In regelmäßigen Abständen ging er in den Shop der Tankstelle, um Bier zu kaufen. Als er gegen 21.45 Uhr wieder in den Shop kam, um Alkohol zu kaufen, schob die Mitarbeiterin der Tankstelle dem einen Riegel vor. Er bekam nichts mehr. Erzürnt darüber nahm sich der Brummi-Fahrer daraufhin einfach selbst einige Flaschen Bier und ging wieder zu seinem Lkw. Als die Polizeibeamten den 31-Jährigen kontrollieren wollten, trat ihnen ein sichtlich alkoholisierter Fahrer gegenüber. Ihm wurde erklärt, dass gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wird und dass die Fahrzeugschlüssel für seinen Lkw sichergestellt werden, bis er wieder nüchtern ist.

