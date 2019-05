POL-Bremerhaven: Glück gehabt

Polizei Bremerhaven

Ein Rehbock hat sich am Donnerstagmorgen in der Straße Im Grabensmoor in einem Zaun verfangen. Mit vereinten Kräften konnte das Tier wieder befreit werden. Anwohner hatten kurz vor acht Uhr am Morgen den jungen Rehbock gesehen, wie er in einem Zaun festhing und riefen die Feuerwehr und die Polizei. Um das Tier befreien zu können, war es zunächst notwendig, es zu betäuben. Dazu brachten die Polizeibeamten ein Blasrohr mit Betäubungspfeilen mit. Nachdem der Rehbock zur Ruhe gekommen war, konnte er aus seiner misslichen Lage befreit und in ein nahegelegenes Waldstück gebracht werden. Der hinzugerufene Stadtjägermeister begutachtete das Tier und konnte vermelden, dass es unverletzt wieder in seine Freiheit entlassen werden konnte - was es schließlich auch tat.

