Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schlägerei bei Kneipenbesuch

Bremerhaven (ots)

Am frühen Morgen des 01.05.2019 wollten zwei Freunde noch einen 'Absacker' in einer Gaststätte in der Schleusenstraße einnehmen. Als die Männer gegen 06.00 Uhr die Kneipe betreten wollten, trafen sie auf eine mehrköpfige Personengruppe, die sofort, ohne ersichtlichen Grund, anfing auf sie einzuschlagen. Die beiden 36- und 37-jährigen Männer kassierten gleich mehrere Schläge und Tritte und flüchteten vor den Angreifern über die Straße in ein dort wartendes Taxi. Die Polizei wurde alarmiert. Die Beamten konnten zwei Haupttäter in der Nähe identifizieren und leiteten Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Alle Männer standen unter Alkoholeinfluss.

