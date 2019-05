POL-Bremerhaven: Frauen wollten nicht nachgeben

Polizei Bremerhaven

Zu einem heftigen Streit auf der Straße kam es am Abend des 30.04.2019 in Geestemünde. 2 Frauen befuhren mit ihren Autos gegen 23.00 Uhr die Klopstockstraße. Etwa auf der Hälfte begegneten sie sich. Die verbleibende Fahrbahnbreite war durch parkende Fahrzeuge eingeschränkt und so konnte nur ein PKW zurzeit durchfahren. Da keine der Frauen (31/36) bereit war, rückwärts zu fahren, entbrannte auf der Straße schließlich ein heftiges Streitgespräch. Diese Streitigkeiten drohten in Tätlichkeiten auszuarten, als die Damen jeweils ihre Ehemänner zur Hilfe gerufen hatten. Anwohner waren durch das laute Geschrei aufmerksam geworden und benachrichtigten besorgt die Polizei. Die Beamten konnten in einem längeren Gespräch die Wogen glätten und den Streit schließlich schlichten. Beide Seiten räumten ein, überreagiert zu haben.

