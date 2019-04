Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Böse Überraschung

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter in der Hökerstraße eine Reihe von Fahrzeugteilen an einem VW Jetta abgebaut. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um Hinweise zu den Tätern und den Verbleib der Gegenstände. Der Wagen war auf einem Parzellengrundstück abgestellt. Als der Halter den Garten am Sonntag gegen 22 Uhr verließ, war sein VW noch vollständig erhalten. Am Montagmorgen staunte er dann nicht schlecht, als er die Karosserie erblickte. Alle vier Reifen, die Spiegelklappen, die Front- und die Nebelscheinwerfer waren ausgebaut und verschwunden. Der Schaden wird vermutlich weit über 2.000 Euro betragen.

