Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Imbissstände aufgebrochen

Bremerhaven (ots)

Lebensmittel, Wechselgeld und Elektroartikel waren die Beute von unbekannten Einbrechern, die in der Nacht zum Sonnabend in Bohmsiel zwei Imbissstände aufgebrochen haben. Ein weiterer Stand war so gut gesichert, dass die Täter hier erfolglos blieben. Ein Mitarbeiter, der im Gewerbegebiet beschäftigt ist, entdeckte die Taten am frühen Sonnabendmorgen. Die Verkaufsstände wurden gewaltsam aufgebrochen und durchsucht. Dabei wurden zahlreiche Gegenstände aus den Ständen herausgeworfen und ein großes Durcheinander angerichtet. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet jetzt um Hinweise zur Aufklärung der Taten.

