POL-Bremerhaven: Diebstahl verhindert

Ein Zeuge hat am frühen Sonnabendmorgen durch sein Eingreifen verhindert, dass zwei junge Männer am Theodor-Heuss-Platz einen Diebstahl begehen konnten. Die beiden 21 und 22 Jahre alten Männer konnten von der Polizei festgenommen werden. Gegen 5.15 Uhr beobachtete der Zeuge die Männer dabei, wie sie sich an einem Auto zu schaffen machten. Sie öffneten eine Tür und der Zeuge vermutete nun, dass die Männer im Begriff waren, ein Navigationsgerät aus dem Fahrzeug mitzunehmen. Daraufhin sprach er sie an, woraufhin sie ohne Beute flüchteten. Der Zeuge alarmierte sofort die Polizei, die schließlich die Beschuldigten in der Bürgermeister-Smidt-Straße festnehmen konnte. Sie wurden mit zum Polizeirevier genommen.

