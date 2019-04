Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Über den Fuß gefahren

Bremerhaven (ots)

Gleich zwei Mal mussten Fußgänger am Wochenende nach Verkehrsunfällen ins Krankenhaus gebracht werden, weil ihnen jeweils ein Auto über den Fuß gefahren ist. Fall 1 ereignete sich am Sonnabend, gegen 13.25 Uhr, in der Georgstraße/ Ecke Max-Dietrich-Straße. Ein 63 Jahre alter Autofahrer wollte aus der Georgstraße nach links in die Max-Dietrich-Straße abbiegen. Eine 58 Jahre alte Fußgängerin überquerte in diesem Moment die Straße. Einen direkten Zusammenstoß gab es offenbar nicht, doch der Pkw des 63-Jährigen rollte noch über den Fuß der 58-Jährigen. Sie wurde dabei so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Fall 2 ereignete sich in der Nacht zum Sonntag in der Bussestraße. Dorthin hatte sich eine 42 Jahre alte Frau mit einem Taxi fahren lassen. Nachdem sie ausgestiegen war, wollte die Frau vor dem Taxi die Straße überqueren. In diesem Moment fuhr der 70-jährige Taxifahrer mit seinem Wagen schon an und fuhr der Frau dabei über ihren Fuß. Auch sie musste zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell