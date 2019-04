Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dringend Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Ermittler der Verkehrsabteilung suchen dringend nach Zeugen für einen Vorfall, der sich am Donnerstag, 11.04.2019, gegen 17.40 Uhr, in der Elbestraße in Bremerhaven-Geestemünde ereignet hatte. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 953- 3167 entgegen.

Als eine junge Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes rückwärts ausparkte, lag plötzlich ein 80-jähriger Passant auf der Fahrbahn. Der Fußgänger kam verletzt ins Krankenhaus und muss noch heute dort behandelt werden. Da Unklarheit darüber besteht, ob Auto und Fußgänger sich berührt haben, sucht die Polizei jetzt dringend nach Augenzeugen.

