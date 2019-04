POL-Bremerhaven: Mit Eisenstange zugeschlagen

Polizei Bremerhaven

Zwei 18 und 19 Jahre alte Männer sind in der Nacht zum Dienstag Opfer eines Mannes geworden, der mit einer Eisenstange auf sie einschlug und einen Rucksack geraubt hat. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Zeugenhinweise. Gegen ein Uhr liefen die beiden jungen Männer von der Straße Dreibergen kommend die Ringstraße entlang. Der unbekannte Täter lief hinter ihnen her. Plötzlich sprach der Unbekannte die beiden 18- und 19-Jährigen an und forderte die Herausgabe eines Rucksacks, den einer der beiden jungen Männer bei sich hatte. Noch bevor er den Rucksack abnehmen konnte, schlug der Räuber mit einer kurzen Eisenstange auf die beiden Opfer ein. Der Täter konnte den Rucksack erbeuten und flüchtete. Der Unbekannte wurde als etwa 170 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Er war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Wollmütze. Die beiden Verletzten mussten sich in ärztliche Behandlung begeben.

