Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Keks in Schnellrestaurant gestohlen

Bremerhaven (ots)

Am späten Nachmittag des 24.04.2019 musste die Mitarbeiterin eines Schnellrestaurants und die zur Hilfe gerufenen Polizisten einiges aushalten. Gegen 17.00 Uhr hatte ein Mann das bekannte Lokal an der Nansenstraße betreten und sich an den Tresen gestellt. Die Bedienung fragte, was er bestellen wolle. Der Mann sagte, dass er kein Geld habe, öffnete eine Haube und nahm sich einen großen Keks im Wert von 1,19 Euro vom Tablett. Dann verließ er das Restaurant. Spontan lief die Angestellte hinterher und stellte den Dieb auf dem Parkplatz zur Rede. Hier musste die 45-Jährige übelste Beleidigungen und Beschimpfungen ertragen, die darin gipfelten, dass sie unvermittelt kräftig angespuckt wurde. Die Polizei wurde gerufen und traf kurz darauf ein. Auch den Beamten trat der Beschuldigte hoch aggressiv entgegen. Der 35-Jährige zog seine Hose herunter und zeigte sein Gesäß. Dann lief er auf den Streifenwagen zu und versuchte diesen mit Tritten zu beschädigen. Der offensichtlich angetrunkene Mann war nicht zu beruhigen und es kam zu einem Gerangel. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, wurde der Einsatz eines 'Tasers' (DEIG=DistanzElektroImpulsGerät) angedroht. Daraufhin gab der 35-Jährige seinen Widerstand auf und ließ sich festnehmen. Er wurde in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Am Mittag des gleichen Tages war der Täter schon gegen 14.00 Uhr zielstrebig zum Getränkeregal einer Tankstelle An der Mühle gegangen und hatte sich dort wortlos bedient. Auch hier verließ er ohne zu bezahlen den Verkaufspavillon und es kam zu einem Polizeieinsatz. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Räuberischem Diebstahl, Körperverletzung, Beleidigung und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell