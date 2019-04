Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsschild umgeweht

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Vermutlich durch den starken Wind wurde am Dienstagnachmittag ein Verkehrsschild in der Uhlandstraße umgeweht. Ein dort abgestellter Pkw kam dabei zu Schaden. Direkt neben dem Schild stand ein Ford Focus, der im vorderen Bereich durch das Blechschild mehrere Dellen und Lackkratzer abbekam. Das Verkehrszeichen war von der zuständigen Stelle mit einer mobilen Halterung aufgestellt worden und sollte nur für einen begrenzten Zeitraum dort stehen bleiben. Für den starken Wind war die Halterung jedoch nicht stabil genug, so dass die Konstruktion umkippte. Es entstanden Schäden von geschätzt mehreren hundert Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell