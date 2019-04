Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vorfahrt nicht beachtat

Bremerhaven (ots)

Ein 43 Jahre alter Radfahrer wurde am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Timmermannallee leicht verletzt. Er hatte ein von rechts kommendes Auto nicht beachtet. Die 18-jährige Autofahrerin befuhr die Timmermannallee, als an der Kreuzung zur Tonderner Straße plötzlich der 43-jährige Radfahrer von links die Fahrbahn überquerte. Er wurde erfasst und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Sein Rad war verbogen und nicht mehr fahrbereit. Am Pkw entstanden nur leichte Schäden. Nach Abschluss der Unfallaufnahme fuhr die 18-Jährige den Radfahrer noch nach Hause.

