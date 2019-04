Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeitungsstapel brennt

Bremerhaven (ots)

Zu einem brennenden Zeitungsstapel wurden die Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Dienstag in die Nordstraße gerufen. Das Papier geriet im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in Brand. Die Bewohner des Hauses wurden gegen zwei Uhr auf Brandgeruch aufmerksam und schauten nach. Sie entdeckten einige Zeitungen, die im Eingangsbereich des Hauses brannten. Warum sie in Brand gerieten, wird jetzt von der Polizei untersucht. Drei Personen aus dem Haus, die selbständig auf die Straße gegangen waren, wurden vom Rettungsdienst betreut und konnten nach Beendigung der Löschmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Hinweise zu dem Fall.

