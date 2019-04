Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hotelzimmer leer geräumt

Bremerhaven (ots)

Ostersonntag, 21.04.2019, kam es in einem Hotel in der Bremerhavener City zu einem dreisten Diebstahl. Der Täter konnte kurz darauf von couragierten Gästen bis zum Eintreffen der Polizei auf der Straße festgehalten werden. Gegen 13.00 Uhr schlich sich der Mann in das Hotel am Theodor-Heuss-Platz. Er ging durch die Gänge und gelangte während der Service-Arbeiten in ein offenes, unbelegtes Gästezimmer. Der Täter schraubte den Fernseher von der Wand ab, demontierte eine Lampe und packte das Inventar wie Gläser und Fön in einen Koffer, den er irgendwo gefunden hatte. Auf dem Rückweg fiel der ungepflegt wirkende Mann dem Hotel-Personal auf. Der verwendete Koffer war nicht ganz zu gegangen und der gestohlene Fernseher ragte heraus. Sie sprachen den Täter an, der sofort sehr aggressiv reagierte und seine Flucht fortsetzte. Zusammen mit anderen couragierten Hotelgästen konnte der Dieb auf der Straße festgehalten werden. Von seinen Drohgebärden und Beleidigungen ließen sich die Helfer nicht beeindrucken. Die Polizei nahm den 35-Jährigen aus Nordenham fest. Dort ist er schon mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2500.- Euro geschätzt.

