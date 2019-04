Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Festnahme nach Beziehungstat

Bremerhaven (ots)

Am Samstag, 20. April, wurden die Polizei und der Rettungsdienst zu einer Wohnung in der Goethestraße gerufen. Nach den ersten Erkenntnissen war es dort zu einer Beziehungstat zwischen einem 54-jährigen Mann und einer 39-jährigen Frau gekommen. Der 54-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 39-Jährige konnte nach einer Fahndung festgenommen werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

