Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Täter gesucht

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstag, 18. April, gegen 16.20 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in der Auguststraße gerufen. Nach den ersten Feststellungen hatten unbekannte Täter die Hausfassade eines Einfamilienhauses in Brand gesetzt. Der Brand konnte gelöscht werden. An der Bausubstanz entstand Sachschaden. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Hausbewohner kamen nicht zu Schaden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 953 - 4444 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Frank Schurr

Telefon: +49(0) 471 953 1402

E-Mail: f.schurr@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell