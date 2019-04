Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Festnahme eines 17-Jährigen

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstag, 18. April, kurz vor 22.30 Uhr, wurde die Polizei von Anrufern auf einen möglichen Einbruch in eine Schule in der Brookstraße informiert. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten Zerstörungen auf dem Schulhof und einen beschädigten Glaseinsatz einer Zugangstür fest. Ein 17-Jähriger, der sich in Begleitung einer weiteren unbekannten männlichen Person befand, konnte nach kurzer Flucht festgenommen werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

