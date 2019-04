Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Streit eskaliert vor Krankenhaus

Bremerhaven (ots)

Am Montag, 15.04.19, wurde die Polizei gegen 18.15 Uhr, zum "Klinikum Am Bürgerpark" gerufen. Nach Angaben des Anrufers wurde eine Frau durch mehrere Personen bedroht, die in der Folge in ihren Pkw flüchtete. Die zwei Streifenwagen trafen vor Ort auf die verängstigte Geschädigte, die in ihrem Fahrzeug saß und die Angreifer, die mit ihren Kindern noch vor Ort waren. Was war geschehen?

Zwei Mitarbeiter eines Transportunternehmens für Blutproben wollten gerade mit ihrem Firmenfahrzeug das Klinikum verlassen, konnten aber aufgrund spielender Kinder nicht losfahren. Nachdem die Fahrerin (25) die Hupe betätigte und den anwesenden Familienangehörigen signalisierte, dass man losfahren möchte, kamen zwei männliche Personen (36 und 38) zum Fahrzeug und beleidigten die 25-Jährige. Dabei sollen beide auch durch die geöffnete Fensterscheibe ins Fahrzeug gespuckt und die Geschädigte im Gesicht getroffen haben. Die Beschuldigten verneinten gegenüber der Polizei jegliche Form der Beleidung oder Körperverletzung.

Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um weitere Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Polizeipressestelle

Nils Morten Peters

Telefon: 0471/ 953 - 1404

E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell