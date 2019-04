Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend auf der Georgstraße zugetragen hat, sucht die Polizei (Telefon 953 3163) Zeugen und einen Unfallbeteiligten. Ein schwarzer Kleinwagen, der mit jungen Leuten besetzt war, fiel gegen 21 Uhr wegen seiner auffälligen Fahrweise anderen Verkehrsteilnehmern auf. Laut Zeugenaussagen soll der Wagen andere Fahrzeuge auf der Georgstraße, in Fahrtrichtung Wulsdorf ausgebremst haben. Im Kreuzungsbereich zur Grashoffstraße nahm der schwarze Kleinwagen dann plötzlich ein Wendemanöver vor und zwang damit einen hinter ihm fahrenden BMW zur Vollbremsung. Dessen 45 Jahre alter Fahrer konnte zwar noch einen Zusammenstoß verhindern, aber der nachfolgende Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, so dass dessen 61-jähriger Fahrer auf den BMW auffuhr. Beide Fahrer wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstanden Sachschäden in Höhe von geschätzt mindestens 5.000 Euro. Der schwarze Kleinwagen fuhr unterdessen davon.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell