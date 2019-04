Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ehrlicher Finder

Bremerhaven (ots)

Am Sonntag, 14.04.2019, gab ein ehrlicher Finder gegen 22.00 Uhr 5000 Euro in der Wache Geestemünde ab. Für eine Hochzeit hatte sich der Mann am vergangenen Wochenende eine Luxuslimousine gemietet. Vor der Rückgabe an die Autovermietung wollte der 35-Jährige den Mercedes-Benz noch aufräumen. Zu seiner Überraschung fand der Mann ein Bündel Geldscheine im Kofferraum. Der ehrliche Finder gab die 5000 Euro bei der Polizei ab. Die Herkunft wird geprüft.

