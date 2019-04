Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schlägerei vor Gaststätte

Bremerhaven (ots)

Am frühen Morgen des 14.04.2019 urinierte gegen 06.00 Uhr ein Mann im Eingangsbereich einer Gaststätte in der Bürgermeister-Smidt-Straße. Der 39-Jährige war in der vorangegangenen Nacht schon mehrfach in der Kneipe aufgefallen, weil er ständig versuchte, kostenlos alkoholische Getränke zu bekommen. Nun wurde er vom Wirt aufgefordert, zu gehen. Darüber erregte sich der Gast und schlug zu. Bei dem anschließenden Gerangel gingen die Beteiligten zu Boden. Der Wirt wurde leicht verletzt. Die Polizei trennte die Kontrahenten und fertigte eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

