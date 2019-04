Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Überfall auf Discounter

Bremerhaven (ots)

Vier Jugendliche überfielen gestern Nachmittag, Donnerstag, 11.04.2019, einen Discounter in Bremerhaven-Lehe und flüchteten ohne Beute. Im Zuge der sofortigen Fahndung gelang es der Bremerhavener Polizei zwei 14-jährige Tatverdächtige festzunehmen. Zurzeit dauern die Ermittlungen an. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 953-3221 entgegen.

Zwischen 15.00 Uhr und 15.20 Uhr beobachteten vier Jugendliche das Geschäft in der Rickmersstraße. Im Anschluss stürmten die Täter in die Verkaufsräume und forderten unter Vorhalt einer Waffe Bargeld. Eine Verkäuferin schrie die Täter sofort lautstark an, woraufhin diese unverrichteter Dinge in Richtung Innenstadt flüchteten.

Im Zuge der Sofortfahndung konnten dann die beiden Jugendlichen in Tatortnähe festgenommen werden. Nach ersten Einlassungen der Tatverdächtigen dauern die Ermittlungen der Polizei an. Zu den weiteren Tätern liegen außer den Angaben zum jugendlichen Alter keine genaueren Beschreibungen vor. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell