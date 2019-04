Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radmuttern gelöst

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben in den Nachmittags- oder Abendstunden des vergangenen Sonnabends in der Hans-Böckler-Straße die Radmuttern an einem Pkw gelöst. Die Polizei (Telefon 0471 953 3231) bittet um Zeugenhinweise. Der schwarze VW Tiguan stand auf einem Parkplatz an der Hans-Böckler-Straße. Als der Fahrer des Wagens losfuhr, bemerkte er ein ungewohntes Vibrieren des Lenkrads und schaute nach den Rädern. Da stellte er fest, dass einige Radmuttern gelöst waren. Die Ermittler der Polizei hoffen nun, dass Zeugen etwas gesehen haben und Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell