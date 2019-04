POL-Bremerhaven: Gebüsch zur Höhle umfunktioniert

Polizei Bremerhaven

Anwohner in der Goethestraße meldeten am Nachmittag des 08.04.19 Kinder auf dem Grundstück einer Arztpraxis. Die Polizei konnte drei waschechte "Leher Butscher" im zur Höhle umfunktionierten Gebüsch des Grundstückes feststellen. Diese vergnügten sich in ihrem geheimen Versteck mit Kartoffelchips und Eistee. Trotz der Kreativität wurden die drei Racker gebeten sich ein neues Geheimversteck zu suchen. Sie packten ihren Proviant zusammen und verließen die Örtlichkeit voller Tatendrang.

