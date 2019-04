POL-Bremerhaven: Kollekte aus dem Büro entwendet

Polizei Bremerhaven

Am Nachmittag des 08.04.19 kam es in der Grazer Straße, Ortsteil Mitte, in der St. Marien Kirche zu einem dreisten Diebstahl. Gegen 16.50 Uhr betrat eine männliche Person die Kirche und begab sich unentdeckt ins Gemeindebüro. Er entwendete eine dunkelgrüne Tasche mit der Kollekte der letzten Wochen (ca. 300-500EUR) und verließ anschließend zügig die Kirche über die Keilstraße in Richtung Fußgängerzone. Ein Zeuge informierte die Küsterin über den Vorfall, die den Täter nur noch flüchten sah.

Die Person wird wie folgt beschrieben: - Männlich, 30-35 Jahre alt - 170 - 180 cm groß - Korpulent - Südländisches Aussehen - kurze schwarze Haare - schwarze Sporthose, schwarze Trainingsjacke mit einem grünen Bund - weißer Verband am Zeigefinger der rechten Hand

Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 953-3321 entgegengenommen. Der namentlich nicht bekannte Zeuge wird ebenfalls gebeten sich zu melden.



