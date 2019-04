Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrzeug beschädigt

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (06.04.2019 - 07.04.2019) im Stadtteil Grünhöfe einen Pkw beschädigt. Das Fahrzeug wurde vom Eigentümer in der Boschstraße geparkt. Am Sonntag bemerkte er, dass Unbekannte die Heckscheibe eingeschlagen hatten. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Zeugenhinweise.

