Feuerwehr Düren

FW Düren: Wohnungsbrand in Düren - Zwei Personen von Balkon gerettet

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Düren (ots)

Die Feuerwehr Düren wurde am heutigen Mittwochmorgen gegen 07:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand im Osten des Dürener Stadtgebietes alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung aus größerer Entfernung sichtbar.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen mehrere Zimmer eines Bungalows bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten sich vom Erdgeschoss bis in den Dachbereich ausgebreitet. Die Bewohnerin und ihr Schwiegersohn befanden sich auf dem Balkon des Gebäudes und waren durch Feuer und Rauch bedroht. Sie wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Eine der beiden Personen war nur eingeschränkt mobil und wurde mithilfe der Drehleiter gerettet.

Zeitgleich leitete die Feuerwehr einen umfangreichen Löschangriff im Inneren des Gebäudes ein. Mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften den Brand und verhinderten eine weitere Ausbreitung des Feuers.

Die beiden geretteten Personen erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden nach der rettungsdienstlichen Erstversorgung zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert.

Der Einsatz dauerte bis etwa 09:30 Uhr. Insgesamt waren zeitweise rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. Beteiligt waren Kräfte der Hauptwache sowie der Löschgruppen Berzbuir, Gürzenich, Niederau, Lendersdorf, Mitte 1, Mitte 2, Birkesdorf, Mariaweiler und Derichsweiler.

Das Wohnhaus ist infolge des Brandes unbewohnbar. Die Polizei hat die Einsatzstelle beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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