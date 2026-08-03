Feuerwehr Düren

FW Düren: Rettungsdiensteinsatz in Autowerkstatt - Schnelles Handeln von Arbeitskollegen rettet Leben

Düren (ots)

Am Freitag kam es in einer Dürener Autowerkstatt zu einem plötzlichen medizinischen Notfall. Ein Mitarbeiter erlitt einen lebensbedrohlichen Herz-Kreislauf-Stillstand und brach während der Arbeit zusammen.

Seine Arbeitskollegen reagierten vorbildlich: Ohne zu zögern setzten sie einen Notruf ab, begannen umgehend mit den lebensrettenden Sofortmaßnahmen und nutzten den im Betrieb vorhandenen Automatisierten Externen Defibrillator (AED). Durch ihr schnelles und entschlossenes Handeln konnten sie die entscheidende Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überbrücken. Nur wenige Minuten später trafen die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes ein und übernahmen die notfallmedizinische Versorgung. Durch das nahtlose Zusammenspiel zwischen den Ersthelfern und den Rettungskräften konnte der Patient erfolgreich stabilisiert und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Dieser Einsatz zeigt eindrucksvoll, wie wichtig das beherzte Eingreifen von Ersthelfern ist. Gerade bei einem plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand entscheidet jede Minute über die Überlebenschancen. Mit jeder Minute ohne Wiederbelebungsmaßnahmen sinkt die Wahrscheinlichkeit, den Betroffenen ohne bleibende Schäden zu retten. Die sofort begonnene Herzdruckmassage in Kombination mit dem frühzeitigen Einsatz eines AED erhöht die Überlebenschancen erheblich. Automatisierte Externe Defibrillatoren sind so entwickelt, dass sie auch von medizinischen Laien sicher angewendet werden können. Sie analysieren den Herzrhythmus selbstständig und geben klare Sprach- und Handlungsanweisungen. Einen Schock lösen sie ausschließlich dann aus, wenn dieser medizinisch erforderlich ist. Dadurch bieten sie jedem Ersthelfer die Möglichkeit, bereits vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes lebensrettende Maßnahmen zu ergreifen. In diesem Fall konnte der lebensbedrohliche Zustand des Patienten durch das schnelle Eingreifen der Arbeitskollegen und das professionelle Zusammenspiel mit dem Rettungsdienst erfolgreich behandelt werden. Dieses Ereignis verdeutlicht einmal mehr, dass gelebte Erste Hilfe Leben retten kann. Jeder Mensch kann in eine Situation geraten, in der er auf die Hilfe anderer angewiesen ist - ebenso kann jeder selbst zum Lebensretter werden. Der Rettungsdienst bedankt sich ausdrücklich bei den Ersthelfern für ihr umsichtiges, mutiges und entschlossenes Handeln. Ihr Einsatz hat gezeigt eindrucksvoll, wie wertvoll Erste-Hilfe-Kenntnisse und die flächendeckende Ausstattung von Betrieben und öffentlichen Einrichtungen mit AED-Geräten sind. Sie haben Verantwortung übernommen und damit einen entscheidenden Beitrag zur Rettung eines Menschenlebens geleistet.

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