Feuerwehr Düren

FW Düren: Küchenbrand in Düren - Dritter Feuerwehreinsatz des Tages

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Düren (ots)

Die Feuerwehr Düren wurde am Samstag gegen 10:50 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus im Stadtgebiet alarmiert. Für die Einsatzkräfte war es bereits der dritte Einsatz an diesem Tag. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand die Küche bereits in Vollbrand. Durch die enorme Hitzeentwicklung waren mehrere Fensterscheiben des betroffenen Raumes bereits geborsten. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Dank des schnellen und gezielten Löschangriffs konnte das Feuer innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung auf angrenzende Räume verhindert werden. Im Anschluss wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten sowie Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Die Bewohner konnten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude in Sicherheit bringen und wurden im Verlauf rettungsdienstlich begutachtet. Im Einsatz befanden sich die Einheiten der Hauptwache sowie die Löschgruppen Mitte, Mariaweiler, Birkesdorf, Echtz und Arnoldsweiler.

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