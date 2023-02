Feuerwehr Düren

FW Düren: Starke Rauchentwicklung durch Garagenbrand

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Gegen 13:45 Uhr wurde die Feuerwehr Düren mit dem Einsatzstichwort BD2 Garagenbrand in die Euskirchener Straße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnte eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein PKW in einer Garage im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses brannte. Die Brandbekämpfung wurde umgehend mit einem C-Rohr vorgenommen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf die darüber liegenden Wohneinheiten verhindert werden. Eine Person wurde nach Untersuchung durch den Rettungsdienst einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Im Anschluss an die Löscharbeiten waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen im gesamten Gebäude erforderlich. Neben der hauptamtlichen Wache waren der Tages- und Mischdienst, der Löschzug Mitte sowie die Löschgruppen Niederau und Lendersdorf mit insgesamt rund 40 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell