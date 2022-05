Feuerwehr Düren

FW Düren: +++Pkw fährt in Personengruppe+++

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Am heutigen Dienstagvormittag um ca. 09:15 Uhr erhielt die Feuerwehr Düren eine Alarmierung über einen Verkehrsunfall auf dem Gelände der Kaufmännischen Schulen in Düren. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich die Lage undurchsichtig und dynamisch dar. Ein PKW ist aus bislang unbekannten Gründen in eine wartende Personengruppe gefahren und hat dabei mehrere Personen erfasst und verletzt. Die ersten Maßnahmen der Feuerwehr zielten auf die Erstversorgung der verletzten Personen und Sicherung der Einsatzstelle ab. Durch die Leitstelle des Kreises Düren wurden mehrere Rettungswagen, Notärzte sowie der Leitende Notarzt und Organisatorische Leiter Rettungsdienst des Kreises Düren zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort wurden alle Patienten durch Notärzte gesichtet, so dass nach ca. 30 Minuten alle Patienten auf dem Weg in die entsprechenden Fachkliniken unterwegs waren.

Die Einsatzstellenabsicherung wurde aufgehoben und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die nicht von einem Anschlagsgeschehen ausgeht.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell