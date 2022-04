Feuerwehr Düren

FW Düren: Feuer zerstörte ein großes Kinderspielgerät in Düren-Grüngürtel

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Die Feuerwehr Düren wurde am frühen Freitagnachmittag zu einem Brand auf einem Abenteuerspielplatz im Stadtteil "Grüngürtel" alarmiert. Dort brannte ein großes Kinder- Abenteuerschiff aus Holz in voller Ausdehnung. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es noch mit massiver Wassergabe aus mehreren Strahlrohren eine Brandausdehnung auf das Vereinsheim zu verhindern, doch leider wurde das große Kinder- Holzschiff vor Eintreffen der Feuerwehr vom Feuer zerstört. Die Feuerwehr war fast zwei Stunden im Einsatz. Derzeit ermittelt die Polizei in Bezug auf Brandstiftung.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell