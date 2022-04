Feuerwehr Düren

FW Düren: Küchenbrand in Hochhaus und Gefahrguteinsatz - Zwei zeitgleiche Einsätze fordern die Feuerwehr

Düren (ots)

Gegen 13:30 Uhr wurde die Feuerwehr Düren zu einem Brand in einem Hochhaus am Miesheimer Weg alarmiert. Schon auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung erkennbar. Vor Ort schlugen die Flammen bereits aus einer Balkontüre im 3. Obergeschoss. Durch den energisch vorgetragenen Löschangriff konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohneinheiten verhindert werden. Aus der Brandwohnung konnte sich eine Mutter mit ihren drei Kindern retten. Sie wurden vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Die anderen Bewohner konnten unverletzt das Gebäude verlassen. Noch während dieses Einsatzes wurde die Feuerwehr zu einem Gefahrguteinsatz in die Innenstadt alarmiert. Hier wurden 2 Behälter mit Gefahrstoff aufgefunden. Diese konnten schnell durch die Feuerwehr gesichert und dem Ordnungsamt zur Beseitigung übergeben werden. Im Einsatz waren ca. 50 haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.

