Feuerwehr Düren

FW Düren: Fahrzeugbrand

Düren (ots)

Heute Vormittag wurde die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand auf einem Discounterparkplatz in Mariaweiler alarmiert. Beim Eintreffen der Löschgruppe Mariaweiler stand der gesamte Motorbereich des betroffenen PKW in Brand und die Flammen hatte auf den Innenraum übergegriffen. Passanten hatten erfolglos mit einem Feuerlöscher versucht die Flammen zu löschen. Erst der energische Einsatz des Schnellangriffs durch die Feuerwehr zeigte Erfolg beim bekämpfen der Flammen. Die Kollegen der Hauptwache konnten schnell wieder einrücken und die Einsatzleitung bei der Löschgruppe Mariaweiler belassen. Die Fahrerin hatte noch rechtzeitig ihren Hund aus dem Kofferraum in Sicherheit bringen können. Bis auf den leichten Schock blieben beide zum Glück Unverletzt. Das defekte Fahrzeug wurde durch den Abschleppdienst aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell