Feuerwehr Düren

FW Düren: Feuer in Dachstuhl durch Feuerwehr rasch gelöscht

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Am Freitagmorgen um 8.00 h erhielt die Leitstelle des Kreises Düren Meldung über ein Feuer in einem Dachstuhl eines Hauses an der Nordstraße in Düren-Birkesdorf. Umgehend wurde die Feuerwehr Düren mit zahlreichen Einsatzkräften dahin entsandt. Am Einsatzort eingetroffen, bestätigte sich die Meldung. Es brannte ein Zimmer im Dachgeschoss eines Eckhauses. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen und hatten das Haus bereits verlassen. Verletzt wurde niemand. Es wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht und das Feuer wurde durch Trupps von innen unter Atemschutz und auch von außen über eine Drehleiter bekämpft. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung und somit konnte eine Ausbreitung des Feuers auf den gesamten Dachstuhl verhindert werden. Zusätzlich mussten noch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr durchgeführt werden. Nach ca. 2 Stunden war das Feuer gelöscht.

Die Feuerwehr Düren war mit insgesamt 45 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell