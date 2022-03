Feuerwehr Düren

FW Düren: +++Küchenbrand konnte schnell gelöscht werden +++

Düren (ots)

Am frühen Abend wurde die Feuerwehr Düren zu einem Küchenbrand in die Merzenicher Straße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte waren bereits Flammen durch ein offenes Fenster in der Brandwohnung erkennbar. Der Schaden konnte auf die betroffene Wohnung begrenzt werden. Durch das rasche Eingreifen und dem frühzeitigen Einsatz eines Lüfters wurde auch die Ausbreitung von Brandrauch auf weitere Wohnungen weitestgehend verhindert. Verletzt wurde bei diesem Ereignis niemand. Während der Einsatzmaßnahem in der Merzenicher Straße mussten parallel Einheiten der Feuerwehr Düren zu brennendem Unrat in den Sonnenweg und einer technischen Hilfeleistung am Pletzerturm ausrücken.

