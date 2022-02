FW Düren: Fahrzeugbrand

Feuerwehr Düren

Düren (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Düren gegen 13:20 zu einem brennenden PKW auf die Doktor Overhues Allee alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte brannte das Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung. Eine angrenzende Böschung hatte ebenfalls Feuer gefangen. Aufgrund des Ausmaßes und einer eingeschränkten Löschwasserversorgung wurden umgehend weitere Kräfte zur Unterstützung alarmiert. Nach kurzer Zeit konnte das Feuer gelöscht werden. Die Straße wurde durch die auftretenden Temperaturen des Brandes erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

