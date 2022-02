Feuerwehr Düren

FW Düren: Zahlreiche Sturmeinsätze und Brände im Stadtgebiet Düren

Düren (ots)

Die Feuerwehr Stadt Düren war am Freitag und in der Nacht zum Samstag im Dauereinsatz. Nach über 40 Sturm- und technische Hilfe Einsätze, wurden die ehrenamtliche und hauptamtliche Feuerwehreinheiten zu drei Containerbränden und einem Brand in einem leerstehenden Industrie Gebäude alarmiert. Die Feuerwehr löschte mit mehreren Trupps unter Atemschutz ein Gebäudeabschnitt. Da sich große Glutnester in Decken und Dachbereiche befanden, wurden diese mit viel Aufwand aufgebrochen und abgelöscht. Bei den Bränden im Stadtteil Birkesdorf handelte es sich vermutlich um Brandstiftungen.

