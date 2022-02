Feuerwehr Düren

FW Düren: Gebäudebrand verursacht starke Rauchentwicklung

Düren (ots)

Am späten Donnerstag Nachmittag wurde die Feuerwehr Düren zu einem Brand in der Dürener Innenstadt alarmiert. Aus einem 4-geschossigen Gebäude in der Josef-Schregel-Straße drang dichter Rauch aus. Da in der Anfangsphase des Einsatzes noch unklar war ob sich in dem unbewohnten Haus noch unbefugte Personen befanden, wurden mehrere Trupps unter Atemschutz zur Personensuche und zur Brandbekämpfung eingesetzt. Es handelte sich um einen Brand zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss. Nachdem der Brand unter Kontrolle war, wurden einige Zwischendecken von der Feuerwehr geöffnet um Glutnester in dem Holzbalkentragwerk ablöschen zu können. Der aufwendige Einsatz erstreckte sich bis in die Nachtstunden hinaus. Im Einsatz waren die Polizei und ca.70 hauptamtliche und ehrenamtliche Kräfte der Feuerwehr Düren.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell