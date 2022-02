Feuerwehr Düren

FW Düren: +++ Verkehrsunfall auf dem Autobahnzubringer - drei PKW und ein Kleintransporter beteiligt +++

Düren (ots)

Auf der B 56 in Höhe der Autobahnmeisterei ist es kurz nach der Alarmierung zum Brand in der Josef Schregel Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem insgesamt drei Pkw und ein Kleintransporter beteiligt waren. Auch an dieser Einsatzstelle musste die Feuerwehr Düren tätig werden. Weitere Einsatzkräfte und Sonderfahrzeuge wurden für diesen Einsatz alarmiert. An der Einsatzstelle stellte sich heraus das, insgesamt sieben Personen verletzt wurden. Keiner der Beteiligten wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Zur Versorgung und zum Transport waren umfangreiche Rettungsmittel im Einsatz. Nach der Erstversorgung wurden die Patienten zur Weiterbehandlung in verschiedene Krankenhäuser im Kreis Düren transportiert. Die Feuerwehr Düren sicherte die Einsatzstelle ab. Nach Übergabe der Patienten an den Rettungsdienst, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Düren