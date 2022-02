Feuerwehr Düren

FW Düren: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Düren (ots)

Die Feuerwehr Düren wurde gegen 11:00 zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B56n / Kölnerlandstraße gerufen. Dort ist ein LKW auf einen anderen LKW aufgefahren und der Fahrer war eingeklemmt. Dieser konnte durch die Feuerwehr mittels hydraulischen Rettungsgerät und einer Seilwinde wohlbehalten aus seinem Fahrzeug befreit worden. Der Fahrer wurde an den Rettungsdienst übergeben und zur Kontrolle in ein lokales Krankenhaus verbracht. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben und die B56n musste für die Einsatzdauer einseitig gesperrt werden. Die Feuerwehr Düren war mit insgesamt 40 Einsatzkräften vom Hauptamt, dem LZ Mitte und den Löschgruppen Birkesdorf und Arnoldsweiler vor Ort.

