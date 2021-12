Feuerwehr Düren

FW Düren: Dachstuhlbrand im Mehrfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Düren (ots)

Gegen 14:00 Uhr wurde die Feuerwehr Düren zu einem Wohnungsbrand in die Josefstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im Dachgeschoß, eines Mehrfamilienhauses und hatten auf den Dachstuhl übergegriffen. Sofort wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um eine Riegelstellung einzunehmen und die Brandbekämpfung durchzuführen. Parallel ging ein Trupp im Innenangriff vor, so dass die Löschmaßnahmen schnell Wirkung zeigten. Nach dem Ablöschen waren umfangreiche Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen erforderlich. Hier kamen auch Wärmebildkameras zum Einsatz. Das Gebäude wurde durch den Energieversorger stromlos geschaltet. Alle Bewohner hatten ihre Wohnungen bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Ein Hund konnte durch die Feuerwehr unversehrt an den Eigentümer übergeben werden. Zwei Personen mussten nach der Erstbehandlung zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr Düren war mit rund 40 Einsatzkräften im Einsatz. Neben der hauptamtlichen Wache waren die Einheiten des Löschzugs Mitte und der Löschgruppe Birkesdorf sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell