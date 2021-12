Feuerwehr Düren

FW Düren: Brand im Hauptbahnhof Düren

Düren (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Düren zu einem Brandmeldealarm in den Hauptbahnhof Düren gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war die Bahnhofshalle bereits verraucht. In dem dortigen DB Reisezentrum wurden mehrere kleinere Brandstellen vorgefunden. Durch die unmittelbar eingeleitete Brandbekämpfung und Entrauchung des Bahnhofgebäudes, konnte der Schaden auf das DB Reisezentrum beschränkt werden. Die hauptamtliche Wache wurde durch Kräfte des Löschzuges Mitte und Birkesdorf unterstützt.

