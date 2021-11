FW Düren: Feuer in leerstehendem Gewerbeobjekt

Feuerwehr Düren

Am Freitagabend wurde der Leitstelle des Kreises Düren kurz vor 19.00 Uhr ein Feuer in einem verlassenen Gewerbeobjekt an der Hovener Straße in Düren-Birkesdorf gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. In einem Gebäude war ein Feuerschein deutlich sichtbar und Rauch drang aus dem Objekt. Personen wurden nicht vorgefunden.

In dem Gebäude brannten Einrichtungsgegenstände. Umgehend wurde durch mehrere Trupps unter Atemschutz ein Löschangriff durchgeführt. Das Feuer konnte schnell in Gewalt gebracht werden und eine weitere Ausdehnung verhindert werden. Parallel wurde das weitläufige Gelände nochmals nach Personen durchsucht. Nachdem das Feuer gelöscht war, waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen aufgrund der Komplexität des Gebäudes erforderlich. Die Feuerwehr Düren war 1,5 Stunden mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

