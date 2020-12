FW Düren: Zimmerbrand mit vermisster Person in Birkesdorf

Feuerwehr Düren

Gegen 01:15 h wurde die Feuerwehr Düren zu einem Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus im Stadtteil Düren-Birkesdorf alarmiert. Bei Eintreffen waren ein deutlicher Brandgeruch und eine Verrauchung des Treppenraums wahrnehmbar. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte den Treppenraum und suchte das Feuer. Es handelte sich um angebranntes Essen im Erdgeschoss, was zur starken Verrauchung führte. Zwei Personen wurden auf der Rückseite des Gebäudes durch Kräfte der Feuerwehr betreut. Ein Bewohner des Hauses wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Im Einsatz waren 35 Feuerwehrleute der Hauptwache Düren, der Löschgruppen aus Birkesdorf, Arnoldsweiler, Mariaweiler und die Führungsunterstützung Gruppe, so wie Kräfte des Rettungsdienstes.

