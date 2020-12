FW Düren: Erste Stufe der Grundausbildung erfolgreich beendet / 27 ehrenamtliche Einsatzkräfte für die Feuerwehr Düren ausgebildet

Feuerwehr Düren

27 ehrenamtliche Einsatzkräfte für die Feuerwehr Düren ausgebildet

Mit 27 Teilnehmern ist die Feuerwehr Düren Anfang November in den Grundausbildungslehrgang (Truppmann 1) gestartet, der diesen Samstag mit dem erfolgreichen Ablegen der schriftlichen und praktischen Prüfung sein Ende fand. Alle 27 Teilnehmer des Lehrgangs stehen nun der Feuerwehr der Stadt Düren als Einsatzkräfte zur Verfügung.

Der überwiegende Anteil der Teilnehmer waren Neueinsteiger bzw. Wiedereinsteiger, neben "Aufsteigern" aus den eigenen Reihen der Jugendfeuerwehr. Erfreulicherweise waren unter den Teilnehmern auch 5 Frauen.

Die Anfang 2020 gestartete und durch Corona leider unterbrochene Kampagne "#MIG20" zur Mitgliedergewinnung zeigte hier durch die hohe Anzahl an Teilnehmern erste Wirkung. Corona hatte aber auch Auswirkung auf den Lehrgangsablauf. Ein besonderes Hygienekonzept musste entwickelt und umgesetzt werden. Der theoretische Teil des Lehrgangs wurde durch die Lehrgangsteilnehmer zu Hause in Form eines Selbststudiums im e-learning erarbeitet, sodass der restliche Teil komplett im Freien durchgeführt werden konnte. Die praktische Ausbildung erfolgte an vier aufeinander folgenden Samstagen in Kleingruppen auf der Hauptwache der Feuerwehr Düren und einem externen Übungsgelände. Das Spektrum des hier geübten reichte vom korrekten Auswerfen eines Schlauches, über das sichere Besteigen einer Leiter, bis hin zum kompletten Aufbau eines Löschangriffs. Ein Pilotprojekt für die Feuerwehr der Stadt Düren, in dem auch Erfahrungen für die kommenden Lehrgänge gesammelt werden konnten.

Bereits zu Beginn des neuen Jahres geht es für den Großteil der Teilnehmer mit der Ausbildung zum Sprechfunker und zum Atemschutzgeräteträger weiter. Der modulare Truppmann 2 - Lehrgang rundet dann im Anschluss die Grundausbildung ab.

Wer auch Interesse an einer Mitarbeit bei der Feuerwehr der Stadt Düren hat, kann sich jederzeit unter http://feuerwehr-dueren.com/mitgliedergewinnung informieren. In den Sozialen Medien findet ihr uns unter #einsatzfuerdueren oder #feuerwehrdueren oder per Mail über mitmachen@feuerwehr-dueren.com Wir würden uns freuen auch in 2021 wieder einen so starken Grundausbildungslehrgang durchführen zu können!

