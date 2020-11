Feuerwehr Düren

FW Düren: Gabelstapler fährt in Dieseltank

Düren (ots)

Bei Verladearbeiten wurde am heutigen Mittag in der Veldener Straße der Dieseltank einer Sattelzugmaschine beschädigt. Durch einen Gabelstapler wurde einer von zwei Dieselkraftstofftanks der Zugmaschine aufgerissen. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits größere Mengen Diesel ausgetreten. Der austretende Diesel wurde umgehend aufgefangen sowie der bereits ausgetretene Diesel mit einem Bindemittel gebunden. Durch den Einsatz einer Fasspumpe wurden noch ca. 450l Diesel in andere Behältnisse gepumpt. Die Feuerwehr Düren war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort.

